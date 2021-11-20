Немировски прокомментировал победу «Торпедо» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Торпедо Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

«Нам очень нужна была победа. В матче с «Салаватом Юлаевым» хорошо играли, но шайба не шла в ворота. Сейчас реализация моментов была лучше. Сил на игру с «Ак Барсом» должно хватить. Мы крутили все четыре тройки, чтобы они примерно поровну находились на льду. Дебютом Николая Демидова доволен. Видно хорошее хоккейное мышление. Планируем заявить на игру Андрея Тихомирова, но посмотрим, как он себя будет чувствовать. Бывают игры, когда надо совсем просто сыграть, без сложных решений», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 31 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Адмирал» с 17 очками — на последней строчке Востока.