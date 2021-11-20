Экс-защитник московского «Спартака» Никита Щитов в интервью «СЭ» вспомнил период работы с главным тренером Милошем Ржигой.

— Вы рассказывали, что Милош Ржига в «Спартаке» в вас сначала не верил. Правда, что все изменилось после случая, когда вы ответили ему на лавке в резкой форме.

— Да. Был момент, когда он убрал меня в запас. Я не играл чуть ли не два месяца. Потом в матче с Новокузнецком из-за меня забили гол. Такое чувство, что на стадионе тишина, и только Милош на меня орет. Приехал на скамейку и резко ему ответил, чтобы он так на меня не кричал. После этого он меня перестал выпускать. Думал, что придется сменить команду из-за этого. Но какое было у меня удивление, когда на следующий день я пришел в раздевалку, Милош подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: «Никита, все нормально».

Он мне доверился, я стал у него играть постоянно. Этот сезон, следующий. Когда его убрали, я за него заступался, просил, чтобы его оставили. У нас всегда были замечательные отношения. Бывают такие тренеры, которым ты можешь ответить, но они на тебя не разозлятся. Потому что понимают, что ты хочешь играть и переживаешь. Милош, видимо, из таких людей.

— Милоша же убрали в том сезоне, когда в команду пришел Гашек. Доминик на самом деле разлагал коллектив?

— Подписание Гашека — большая ошибка. Он и Ржига — два лидера, которые не смогли ужиться. Пришлось оставить Гашека.

— В чем это проявлялось?

— Гашек мог в конце тренировки при Ржиге разбирать какие-то ситуации, говорить — давайте сделаем это и это. Мог сказать что-то во время собрания. Возникал противовес с мнением тренера. Не сложились у них отношения.

— В итоге руководство выбрало Гашека.

— Да. Тот год «Спартака» мне вообще непонятен. Почему-то поменяли много хороших игроков. В первый год при Ржиге мы выбили СКА, во второй — «Динамо». Чуть-чуть не хватило, чтобы пройти «Локомотив». Третий год должен был стать еще лучше, но многих уволили. Началась череда тренерских перестановок.