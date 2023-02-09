Нестеров установил рекорд по очкам за один регулярный чемпионат среди защитников ЦСКА

Никита Нестеров установил новый рекорд ЦСКА по очкам за один регулярный чемпионат среди защитников, сообщает KHL Media.

В матче против «Авангарда» 29-летний хоккеист сделал результативную передачу. Таким образом, Нестеров набрал 36 (10+26) очков в 57 матчах в текущем регулярном чемпионате и установил новый клубный рекорд ЦСКА по очкам среди защитников.

Предыдущее достижение принадлежало Якову Рылову, который набрал 35 (10+25) очков в сезоне 2012/2013.