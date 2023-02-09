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Сегодня, 17:49

Коньков высказался о том, что Гусев пропускает матчи: «В СКА идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об отстранении от игр на две недели нападающего СКА Никиты Гусева.

«Я уверен в том, что команда начинает готовиться к плей-офф. У СКА есть длинная скамейка. Если они видят, что Никите сейчас нужно позаниматься индивидуально, то они используют это время для того, чтобы он к началу плей-офф был в своей лучшей форме. Гусев великолепно показывает себя в текущем чемпионате. Это лучший игрок по среднему количеству очков, набранных за одну игру. Чтобы он продолжал действовать также результативно, ему нужна хорошая физическая форма. Думаю, что Никита проведет это время с пользой. Здесь нет никаких проблем. Идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи, тем более, беспочвенно», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Ране «СЭ» стало известно о том, что Гусев готовится по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы.

В нынешнем чемпионате форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах и идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров СКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-ne-stoit-sgushhat-tuchi-vokrug-istorii-s-gusevy-m-v-ska-idet-rabochij-protsess/
Никита Гусев
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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