Коньков высказался о том, что Гусев пропускает матчи: «В СКА идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об отстранении от игр на две недели нападающего СКА Никиты Гусева.

«Я уверен в том, что команда начинает готовиться к плей-офф. У СКА есть длинная скамейка. Если они видят, что Никите сейчас нужно позаниматься индивидуально, то они используют это время для того, чтобы он к началу плей-офф был в своей лучшей форме. Гусев великолепно показывает себя в текущем чемпионате. Это лучший игрок по среднему количеству очков, набранных за одну игру. Чтобы он продолжал действовать также результативно, ему нужна хорошая физическая форма. Думаю, что Никита проведет это время с пользой. Здесь нет никаких проблем. Идет рабочий процесс, не стоит сгущать тучи, тем более, беспочвенно», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Ране «СЭ» стало известно о том, что Гусев готовится по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге в «Хоккейном городе» вместе с молодыми игроками клубной системы.

В нынешнем чемпионате форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах и идет на четвертом месте в списке лучших бомбардиров СКА.