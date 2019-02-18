Нестеров может вернуться в состав ЦСКА к матчу с "Локомотивом"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над "Витязем" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, защитник Никита нестеров вернется к игре с "Локомотивом".
– Удачно забили в начале, потом уже контролировали игру. Готовимся к следующей.
– Нестеров пропустил два матча. Будет ли играть в следующем?
– Если все будет нормально, то в следующем матче сыграет.
– Толчинский пока не готов играть на месте Григоренко?
– А вы как думаете?
– На мой взгляд, нет.
– Ну вот.
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