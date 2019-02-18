Нестеров может вернуться в состав ЦСКА к матчу с "Локомотивом"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над "Витязем" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, защитник Никита нестеров вернется к игре с "Локомотивом".

– Удачно забили в начале, потом уже контролировали игру. Готовимся к следующей.

– Нестеров пропустил два матча. Будет ли играть в следующем?

– Если все будет нормально, то в следующем матче сыграет.

– Толчинский пока не готов играть на месте Григоренко?

– А вы как думаете?

– На мой взгляд, нет.

– Ну вот.

"Вы хотите, чтобы меня оштрафовали?" Валерий Белов - о матче с ЦСКА