22:27 | Хоккей — КХЛ

Нестеров может вернуться в состав ЦСКА к матчу с "Локомотивом"

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над "Витязем" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, защитник Никита нестеров вернется к игре с "Локомотивом".

– Удачно забили в начале, потом уже контролировали игру. Готовимся к следующей.

Нестеров пропустил два матча. Будет ли играть в следующем?

– Если все будет нормально, то в следующем матче сыграет.

Толчинский пока не готов играть на месте Григоренко?

– А вы как думаете?

– На мой взгляд, нет.

– Ну вот.

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