"Вы хотите, чтобы меня оштрафовали?" Валерий Белов - о матче с ЦСКА

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов прокомментировал поражения от ЦСКА со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– С самого начала у нас все не складывалось в матче, не оправдал ход с Самоновым, пришлось поменять вратаря. У него не пошла игра. Создалось впечатление, что игроки излишне нервничали, делали несвойственные ошибки, за что соперник и наказал. Плюс после половины игры пришлось практически в три звена играть, удаление до конца матча было. Все это в такой результат вылилось. Впереди у нас важные встречи, нужно решить главную задачу сезона.

– Как бы оценили дисциплину Комарова, который получил 5+20?

– Что тут сказать? Неправильно поступил. Такая важная игра, каждое очко на весь золото, каждый игрок на весь золото. Просто не справился со своими нервами. Конфликт у него с Романовым там назревал.

– Не кажется ли вам, что во втором и третьем периодах команда расхлябано играла, были ошибки на ровно месте?

– Это вся игра была такая, показательно была третья шайба, пропущенная за несколько секунд. 0:2 – не проигранная игра, можно было что-то сделать. Многое сегодня расстроило, одна из худших игр.

– Не было идеи взять тренерский запрос второй пропущенной шайбы?

– В этой игре это бы ничего не изменило.

– При трехочковой системе "Витязь" был бы выше.

– Вы хотите, чтобы меня оштрафовали? Это отдельная тема. (Игорь Еронко)