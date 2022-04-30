Немировски вместе со своим тренерским штабом покинули «Торпедо»

Как ранее сообщал «СЭ», главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски покинул свой пост. Вместе с Немировски клуб из Нижнего Новгорода покинет весь его тренерский штаб, сообщает сайт команды.

Канадский специалист работал с нижегородцами на протяжении четырех последних сезонов. В минувшем сезоне впервые при Немировском «Торпедо» не попало в плей-офф.

«Мы благодарим Дэвида Немировски, Сандиса Озолиньша, Артёма Чубарова, Владимира Куликова и Эндрю Кэксора за профессиональное и добросовестное выполнение своих обязанностей, яркие победы и незабываемые эмоции. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на сайте.

45-летний Немировски был назначен главным тренером ХК «Торпедо» 4 мая 2018 года.