Шумаков, Спунер и еще два игрока покинули «Автомобилист»

«Автомобилист» на официальном сайте объявил об уходе четырех игроков. В связи с истечением срока действия контрактов клуб покидают нападающие Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и защитник Яков Рылов.

Спунер набрал 34 (11+23) очка в 45 матчах сезона-2021/22. На счету Шумакова 25 (10+15) баллов в 38 играх.

Бочаров отметился 20 (7+13) очками в 42 матчах. Рылов в минувшем сезоне набрал 5 (2+3) баллов в 25 играх.

Клуб также завершает сотрудничество с тренерами Германом Титовым, Игорем Улановым и Константином Власовым.