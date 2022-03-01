Главный тренер «Торпедо» Немировски покинет свой пост

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски покинет свой пост.

Канадский специалист работал с нижегородцами на протяжении четырех последних сезонов. В минувшем сезоне впервые при Немировском «Торпедо» не попало в плей-офф.

Вместе с Немировски клуб из Нижнего Новгорода покинет весь его тренерский штаб

45-летний Немировски был назначен главным тренером ХК «Торпедо» 4 мая 2018 года.