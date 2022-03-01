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Сегодня, 21:22

Главный тренер «Торпедо» Немировски покинет свой пост

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Дэвид Немировски.
Фото ХК «Торпедо».

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски покинет свой пост.

Канадский специалист работал с нижегородцами на протяжении четырех последних сезонов. В минувшем сезоне впервые при Немировском «Торпедо» не попало в плей-офф.

Вместе с Немировски клуб из Нижнего Новгорода покинет весь его тренерский штаб

45-летний Немировски был назначен главным тренером ХК «Торпедо» 4 мая 2018 года.

Дэвид Немировски
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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