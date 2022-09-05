Рябыкин: «Хоккеисты «Авангарда» хотят играть, как бразильцы, но такого хоккея уже давно нет»
Рябыкин оценил игру «Авангарда» перед матчем против минского «Динамо»
Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил игру команды перед матчем против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Разобрали моменты и обратили внимание ребят на то, что они хотят играть, как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет. Надо играть и в защите, и в нападении. Нужно чувствовать опасность. Было много моментов, когда просто заигрывались в атаке и забывали про оборону.
Минское «Динамо» — очень мастеровитая, у них приличные три звена, обученная команда. Я не думаю, что нам будет легко в матче с ними», — приводит слова Рябыкина пресс-служба клуба.
В первой игре сезона «Авангард» уступил «Витязю» со счетом 2:3. Матч против минского «Динамо» пройдет сегодня, 5 сентября, начало — в 19.10 по московскому времени.
Источник: https://www.hawk.ru/news/46152/
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