Рябыкин: «Хоккеисты «Авангарда» хотят играть, как бразильцы, но такого хоккея уже давно нет»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил игру команды перед матчем против минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Разобрали моменты и обратили внимание ребят на то, что они хотят играть, как бразильцы. Но такого хоккея уже давным-давно нет. Надо играть и в защите, и в нападении. Нужно чувствовать опасность. Было много моментов, когда просто заигрывались в атаке и забывали про оборону.

Минское «Динамо» — очень мастеровитая, у них приличные три звена, обученная команда. Я не думаю, что нам будет легко в матче с ними», — приводит слова Рябыкина пресс-служба клуба.

В первой игре сезона «Авангард» уступил «Витязю» со счетом 2:3. Матч против минского «Динамо» пройдет сегодня, 5 сентября, начало — в 19.10 по московскому времени.