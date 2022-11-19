Заварухин: «Планируем использовать Тарасова во втором-третьем звене, на второе большинство»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (8:2).

«Шестая игра за 12 дней с переездами, было переживание насчет физического состояния команды. Баранов и Рассейкин дали адреналин. Переживали, что не будет настроя на первых минутах, но забили хорошие голы, спасибо парням за игру.

Не сделает ли победа игроков самоуверенными? Завтра выходной, пусть они на выходном будут самоуверенны.

Подписание Тарасова? Планируем использовать его во втором-третьем звене, на второе большинство. Он неплохо играл в московском «Динамо» с Шипачевым и Кагарлицким. Человеку нужна перезагрузка, в Казани у него не вышло, надеюсь, здесь у него получится, и он нам поможет», — цитирует тренера сайт КХЛ.