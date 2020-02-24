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«Нефтехимик» победил «Амур». Команда из Хабаровска лишилась шансов на попадание в плей-офф

12:23
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Нефтехимик». Гости одержали победу в овертайме со счетом 3:2.

«Нефтехимик» набрал 62 очка и занимает 8-е место на Востоке. У «Амура» стало 60 очков. Командам осталось провести по одному матчу, но даже если клубы сравняются по очкам, то по дополнительным показателям команда из Хабаровска окажется ниже.

Шансы побороться с «Нефтехимиком» за плей-офф остаются только у «Куньлуня».

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Митчелл — 17 (Брынцев), 6:21 — 0:1. Йордан — 6 (бол., Г. Зогорна, Файзуллин), 47:07 — 1:1. Рассказов — 9 (Васильев, Витасек), 50:42 — 2:1. Рясенский — 1 (Куликов, Хафизов), 56:53 — 2:2. Уайт — 15 (буллит), 60:33 — 2:3.

Вратари: Аликин — Шарыченков.

Штраф: 6 — 29.

Броски: 29 (7+14+8+0) — 36 (11+11+12+2).

Судьи: Васильев, Наумов.

24 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена». 7100 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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