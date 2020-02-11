«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» и приблизился к зоне плей-офф

«Нефтехимик» выиграл у «Локомотива» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин, Райан Мерфи, Ильдар Шиксатдаров и Йонас Энлунд. У «Локо» забивали Стефан Да Коста, Владимир Ткачев и Антон Ландер.

«Нефтехимик» набрал 54 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Локо» 63 очка и шестая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: Хайруллин — 11 (Энлунд, Берглунд), 3:22 — 1:0. Мерфи — 7 (Сергеев), 7:11 — 2:0. Да Коста — 14 (Накладал), 14:11 — 2:1. Ткачев — 11 (Полунин), 15:28 — 2:2. Шиксатдаров — 11 (Уайт, Мерфи), 29:54 — 3:2. Энлунд — 8 (мен., Мерфи), 49:25 — 4:2. Ландер — 18 (бол., Ткачев, Марков), 57:31 — 4:3.

Вратари: Барулин — Лазушин (56:43 — 57:31, 58:01 — 58:26, 58:40).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (11+12+7) — 21 (7+7+7).

Судьи: Букин, Кочетов.

11 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».