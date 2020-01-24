В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:3. Отметим, что пять из шести шайб хозяева забросили в первом периоде.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)

Голы: Берглунд — 14 (бол., Энлунд, Хайруллин), 4:15 — 1:0. Куликов — 3 (Шиксатдаров, Падакин), 11:44 — 2:0. Митчелл — 11 (Порядин, Мерфи), 13:22 — 3:0. Энлунд — 7 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 15:43 — 4:0. Куликов — 4 (Падакин, Пайгин), 16:38 — 5:0. Ромаев — 1, 18:35 — 5:1. Хайруллин — 9 (бол., Энлунд, Шарипзянов), 24:48 — 6:1. Ромаев — 2 (Йокипакка, Ермаков), 26:20 — 6:2. Пуустинен — 17 (Чесалин, Макаров), 41:43 — 6:3.

Вратари: Барулин — Сятери (Красиков, 11:44, Сятери, 20:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 26 (14+9+3) — 33 (9+11+13).

Судьи: Оскирко, Раводин.

24 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».