«Нефтехимик» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

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«Нефтехимик» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске 5 января и завершилась победой хозяев — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Корбит и Илья Пастухов. За «Металлург» забил Люк Джонсон.