Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:20

«Нефтехимик» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» примет ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Нефтехимик» и ЦСКА в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Нижнекамске на платных платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса начнут прямой эфир с «Нефтехим-Арены» в 18.50 по московскому времени.

Формальные события матча «Нефтехимик» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Нефтехимик» перед игровым днем занимает десятое место в таблице Восточной конференции, нижекамцы набрали 1 очко.

ЦСКА располагается на 8-й строчке в Западной конференции, у чемпиона КХЛ — 2 очка из 6 возможных. Армейцы на старте сезоне проиграли на своем льду «Ак Барсу» и «Металлургу», а пока единственную победу обладатели Кубка Гагарина одержали над «Адмиралом» со счетом 4:1.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Торпедо» — «Динамо» Минск: прямая трансляция матча КХЛ

«Спартак» — «Адмирал»: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 3 1 2 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 3 2 1 5
2 Автомобилист 3 2 1 5
3 Ак Барс 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 3 2 1 4
5 Авангард 2 2 0 4
6 Сибирь 3 2 1 4
7 Трактор 3 1 2 3
8 Амур 3 1 2 2
9 Барыс 3 0 3 2
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
8.09 19:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
8.09 19:00
Витязь – Трактор
 - : -
8.09 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
8.09 19:00
Нефтехимик – ЦСКА
 - : -
8.09 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
8.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости