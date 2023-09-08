«Нефтехимик» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ
«Нефтехимик» и ЦСКА в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.
Зрители смогут посмотреть матч в Нижнекамске на платных платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса начнут прямой эфир с «Нефтехим-Арены» в 18.50 по московскому времени.
Формальные события матча «Нефтехимик» — ЦСКА будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Нефтехимик» перед игровым днем занимает десятое место в таблице Восточной конференции, нижекамцы набрали 1 очко.
ЦСКА располагается на 8-й строчке в Западной конференции, у чемпиона КХЛ — 2 очка из 6 возможных. Армейцы на старте сезоне проиграли на своем льду «Ак Барсу» и «Металлургу», а пока единственную победу обладатели Кубка Гагарина одержали над «Адмиралом» со счетом 4:1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -