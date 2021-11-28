«Ак Барс» по буллитам победил «Нефтехимик»

«Нефтехимик» на своем льду уступил «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы одолели соперника в серии буллитов — 3:2.

Причем по ходу основного времени команда Дмитрия Квартального уступала со счетом 0:2, но смогла перевести встречу в овертайм.

«Ак Барс» набрал 45 очков и остался на третьем месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» расположился на седьмой строчке (35 очков).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Е.А. Попов — 10 (бол., Клок), 4:38 — 1:0. Хафизов — 6 (бол., Галимов, Секстон), 34:50 — 2:0. Тарасов — 4 (Юдин, Уил), 47:15 — 2:1. Петров — 8 (Линдхольм, Кагарлицкий), 59:59 — 2:2.

Победный буллит: Уил.

Вратари: Туохимаа — Билялов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (7+9+2+7) — 40 (13+8+17+2).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

28 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.