Неделя всех звезд хоккея в 2022 году пройдет в Челябинске
11:48
Челябинск примет Неделю всех звезд хоккея в 2022 году, сообщает официальный сайт КХЛ.
Сегодня, 8 июля, соглашение о проведении мероприятия подписали президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области, а также президент «Трактора» Алексей Текслер.
Неделя всех звезд хоккея пройдет с 8 по 16 января 2022 года. 8 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, 9 января пройдет Кубок вызова МХЛ, а на 15 и 16 января запланированы Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.
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