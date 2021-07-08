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КХЛ не обсуждает изменение лимита на легионеров

12:24

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в настоящее время не обсуждает изменение количества легионеров, которые могут принять участие в матче лиги в составе российской команды. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В матче КХЛ за российскую команду могут играть не более пяти иностранных хоккеистов.

«У нас, если брать в процентном соотношении заявку на матч и сколько игроков [легионеров] может выходить на площадку, — 23% от всего состава команды. Если сравнить с другими видами спорта, то мы в нормальном балансе. Мы это сейчас не обсуждаем, мы обсуждали это два-три года назад», — цитирует ТАСС Морозова.

«Пять легионеров, которые имеют право выходить на матч, — мы считаем, что это верные цифры», — добавил глава КХЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11854069

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