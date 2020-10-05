Защитник «Куньлуня» Сергей Гимаев рассказал, что стало с машиной, которая раньше принадлежала его отцу, Сергею Гимаеву-старшему.

— Сергей Наилич ездил на BMW X5 с аэрографией по Суперсерии-72. Она ваша теперь?

— Да, это мой автомобиль. Я сразу знал, что его сохраню, — сказал Гимаев в интервью Sport24. — Я просто не хотел, чтобы он стоял в гараже, ржавел. Такую машину должны видеть люди, это память о папе. Я немножко ее отремонтировал и постоянно на ней передвигаюсь.

— Вы обновили графику — на капоте были серп и молот, вы поставили фотографии игроков.

— Да, я капот видоизменил. Нашел художника, который машину разрисовывал и решил добавить изображения Якушева и Хендерсона. Это были лучшие игроки той серии, одни из лучших, по крайней мере. Якушев, помимо всего, был близким другом моего папы.