«Не хотел, чтобы X5 отца ржавел в гараже». Сын Гимаева — о знаменитой машине с хоккейной аэрографией
Защитник «Куньлуня» Сергей Гимаев рассказал, что стало с машиной, которая раньше принадлежала его отцу, Сергею Гимаеву-старшему.
— Сергей Наилич ездил на BMW X5 с аэрографией по Суперсерии-72. Она ваша теперь?
— Да, это мой автомобиль. Я сразу знал, что его сохраню, — сказал Гимаев в интервью Sport24. — Я просто не хотел, чтобы он стоял в гараже, ржавел. Такую машину должны видеть люди, это память о папе. Я немножко ее отремонтировал и постоянно на ней передвигаюсь.
— Вы обновили графику — на капоте были серп и молот, вы поставили фотографии игроков.
— Да, я капот видоизменил. Нашел художника, который машину разрисовывал и решил добавить изображения Якушева и Хендерсона. Это были лучшие игроки той серии, одни из лучших, по крайней мере. Якушев, помимо всего, был близким другом моего папы.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/hockey/2020-10-05-intervyu-sergeya-gimayeva---ob-ottse-kunlune-koronaviruse-okonchanii-karyery