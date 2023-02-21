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Сегодня, 16:48

Щитов считает Радулова главной звездой КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил игру форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«Я с самого начала был уверен, что Радулов будет идти в числе лучших бомбардиров КХЛ. Кто-то утверждал, что он уже не тот игрок, что кот в мешке. А я говорил, что Радулов всегда заряжен на каждый матч, и таких ярких звезд у нас нет. Хорошо, что он вернулся в Россию. Радулов украшает лигу и ведет «Ак Барс» за собой. Сможет ли Радулов выиграть гонку бомбардиров? У него есть все шансы. В каждой из оставшихся игр он может набирать одно-два очка, и партнеры будут активно помогать. Я считаю его главной звездой. Он опытный, раскрученный, яркий. Радулова всегда обсуждают, во время матчей на него направлены камеры. Есть очень хорошие игроки, как Хайруллин, Яшкин и другие, но он именно ярче. Радулов привлекает своими нестандартными действиями, эмоциями, заряженностью», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В настоящий момент нападающий казанского клуба идет третьим в гонке бомбардиров ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 55 очками, уступая одно очко Стефану да Косте («Автомобилист») и Дмитрию Яшкину (СКА) одно очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-schitayu-radulova-glavnoj-zvezdoj-khl-on-privlekaet-svoimi-e-motsiyami-zaryazhennost-yu/
Александр Радулов
Никита Щитов
ХК Ак Барс
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