Щитов считает Радулова главной звездой КХЛ
Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил игру форварда «Ак Барса» Александра Радулова.
«Я с самого начала был уверен, что Радулов будет идти в числе лучших бомбардиров КХЛ. Кто-то утверждал, что он уже не тот игрок, что кот в мешке. А я говорил, что Радулов всегда заряжен на каждый матч, и таких ярких звезд у нас нет. Хорошо, что он вернулся в Россию. Радулов украшает лигу и ведет «Ак Барс» за собой. Сможет ли Радулов выиграть гонку бомбардиров? У него есть все шансы. В каждой из оставшихся игр он может набирать одно-два очка, и партнеры будут активно помогать. Я считаю его главной звездой. Он опытный, раскрученный, яркий. Радулова всегда обсуждают, во время матчей на него направлены камеры. Есть очень хорошие игроки, как Хайруллин, Яшкин и другие, но он именно ярче. Радулов привлекает своими нестандартными действиями, эмоциями, заряженностью», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
В настоящий момент нападающий казанского клуба идет третьим в гонке бомбардиров ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 55 очками, уступая одно очко Стефану да Косте («Автомобилист») и Дмитрию Яшкину (СКА) одно очко.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|21.02
|19:10
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Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -