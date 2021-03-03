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Науменков рассказал о готовности «Салавата» к Кубку Гагарина

15:10

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков рассказал о подготовке команды к старту Кубка Гагарина.

«Мы на завершающей стадии подготовки. Такие игры, как с «Авангардом» (2:1) «Локомотивом» (1:4) — очень хорошая практика перед матчами Кубка Гагарина. Поэтому мы стараемся где-то чем-то жертвовать и больше работать по заданию», — цитируют «Известия» Науменкова.

Хоккеист поделился мнением о сопернике по первому раунду плей-офф — челябинском «Тракторе».

«Трактор» — очень серьезный соперник, хорошо играющий в этом сезоне. Мы готовимся, всё в наших силах. С нетерпением жду первой игры. Мы настраиваемся на каждый матч. И хотим выиграть каждую встречу. Независимо от того, кто против нас, когда, в какой части сезона", — добавил Науменков.

Первый матч серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1130397/aleksei-fomin/na-kogo-obizhatsia-ne-vizhu-smysla

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