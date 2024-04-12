Ефремов продлит контракт с «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов продолжит играть за уфимцев в следующем сезоне.

По нашей информации, в ближайшее время игрок подпишет новый контракт с клубом.

В этом сезоне 28-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 66 матчей и набрал 23 (7+16) очка. В Кубке Гагарина на его счету 1 голевая передача в 6 играх.