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Сегодня, 20:58

Брюквин: «Интересно поработать под руководством Федорова, успел получить наставления и задачи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Владимир Брюквин рассказал, как прошла его адаптация в ЦСКА.

— С момента перехода в ЦСКА провели уже две игры. Какие впечатления и эмоции от команды?

— Эмоции самые положительные. Команда прекрасно встретила. Очень рад стать частью такого великого клуба.

— Как для воспитанника московской школы хоккея, было ли дополнительным стимулом — вновь поиграть ближе к дому?

— Безусловно, я очень рад вернуться домой в Москву, к близким и родным. Это очень сильная поддержка для меня.

— Есть ли дополнительная мотивация, чтобы поработать в ЦСКА под руководством Сергея Викторовича Федорова? Возможно, удалось пообщаться за рамками тренировок?

— Да, мне интересно поработать под руководством Сергея Викторовича, успел получить наставления и задачи. Хочу быть максимально полезен команде.

— Следующий матч у ЦСКА против московского «Динамо». Есть ли в нем принципиальность? Учитывая, что дерби будет посвящено 100-летию Всеволода Боброва?

— Конечно, в такой знаменательный день хочется и важно побеждать. Принципиальности нет, главное — это добиться результата.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/vladimir_bryukvin_mne_interesno_porabotat_pod_rukovodstvom_sergeya_viktorovicha/
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