Мичков о дебютном голе за «Сочи»: «Увидел, что можно бросить, и попал»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютного гола в составе новой команды.

18-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

— Хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Но как я могу быть рад на сто процентов, если команда проиграла? Работаем дальше, будем стараться прибавлять от игры к игре. Уверен, что будем добавлять.

— По сравнению с предыдущей игрой «Сочи» сегодня выглядел просто здорово.

— Не могу согласиться, что «здорово». Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы. Есть недочеты, которые нам надо поправить. Будем все вместе работать еще больше и исправлять ошибки.

— Все сегодня еще раз убедились, насколько сильный и точный у вас бросок. Сколько времени вам потребовалось, чтобы это натренировать?

— Не знаю. Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артему Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю. Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперед.

— В Telegram-каналах много спорят по поводу вашего второго буллита. Что вы хотели сделать? Забить без броска?

— Просто очень хотел забить. Я такой финт делал в ВХЛ, когда «Соколу» забил победную шайбу. Я не думал о том, что надо забить как-то красиво. Нет, просто хотел обмануть вратаря, чтобы наша команда выиграла. Немного не получилось. Мне есть над чем работать. Эту игру забудем и будем готовиться к следующей.

— Вы уже комфортно чувствуете себя в «Сочи»?

— Да, у нас хороший коллектив. В плане общения все здорово, осталось только начать выигрывать. Уверен, что в скором времени мы прервем полосу неудач.

— Скоро Новый год. Как будете отмечать?

— Здесь в Сочи мои родители. Будем семьей отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно.