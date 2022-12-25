Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:11

Мичков о дебютном голе за «Сочи»: «Увидел, что можно бросить, и попал»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Мичков.
Фото Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютного гола в составе новой команды.

18-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

— Хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Но как я могу быть рад на сто процентов, если команда проиграла? Работаем дальше, будем стараться прибавлять от игры к игре. Уверен, что будем добавлять.

— По сравнению с предыдущей игрой «Сочи» сегодня выглядел просто здорово.

— Не могу согласиться, что «здорово». Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы. Есть недочеты, которые нам надо поправить. Будем все вместе работать еще больше и исправлять ошибки.

— Все сегодня еще раз убедились, насколько сильный и точный у вас бросок. Сколько времени вам потребовалось, чтобы это натренировать?

— Не знаю. Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артему Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю. Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперед.

— В Telegram-каналах много спорят по поводу вашего второго буллита. Что вы хотели сделать? Забить без броска?

— Просто очень хотел забить. Я такой финт делал в ВХЛ, когда «Соколу» забил победную шайбу. Я не думал о том, что надо забить как-то красиво. Нет, просто хотел обмануть вратаря, чтобы наша команда выиграла. Немного не получилось. Мне есть над чем работать. Эту игру забудем и будем готовиться к следующей.

— Вы уже комфортно чувствуете себя в «Сочи»?

— Да, у нас хороший коллектив. В плане общения все здорово, осталось только начать выигрывать. Уверен, что в скором времени мы прервем полосу неудач.

— Скоро Новый год. Как будете отмечать?

— Здесь в Сочи мои родители. Будем семьей отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/matvey-michkov-khotel-obmanut-vratarya-chtoby-nasha-komanda-vyigrala/
ХК Ак Барс
ХК Сочи
Матвей Мичков
0
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брюквин: «Интересно поработать под руководством Федорова, успел получить наставления и задачи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
26.12 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
26.12 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости