Мичков о дебютном голе за «Сочи»: «Увидел, что можно бросить, и попал»
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютного гола в составе новой команды.
18-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).
— Хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Но как я могу быть рад на сто процентов, если команда проиграла? Работаем дальше, будем стараться прибавлять от игры к игре. Уверен, что будем добавлять.
— По сравнению с предыдущей игрой «Сочи» сегодня выглядел просто здорово.
— Не могу согласиться, что «здорово». Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы. Есть недочеты, которые нам надо поправить. Будем все вместе работать еще больше и исправлять ошибки.
— Все сегодня еще раз убедились, насколько сильный и точный у вас бросок. Сколько времени вам потребовалось, чтобы это натренировать?
— Не знаю. Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артему Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю. Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперед.
— В Telegram-каналах много спорят по поводу вашего второго буллита. Что вы хотели сделать? Забить без броска?
— Просто очень хотел забить. Я такой финт делал в ВХЛ, когда «Соколу» забил победную шайбу. Я не думал о том, что надо забить как-то красиво. Нет, просто хотел обмануть вратаря, чтобы наша команда выиграла. Немного не получилось. Мне есть над чем работать. Эту игру забудем и будем готовиться к следующей.
— Вы уже комфортно чувствуете себя в «Сочи»?
— Да, у нас хороший коллектив. В плане общения все здорово, осталось только начать выигрывать. Уверен, что в скором времени мы прервем полосу неудач.
— Скоро Новый год. Как будете отмечать?
— Здесь в Сочи мои родители. Будем семьей отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|44
|35
|9
|73
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Торпедо
|42
|26
|16
|55
|5
|Динамо М
|43
|24
|19
|55
|6
|Спартак
|43
|20
|23
|46
|7
|Витязь
|43
|18
|25
|44
|8
|Динамо Мн
|43
|17
|26
|42
|9
|Северсталь
|42
|16
|26
|42
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|42
|5
|37
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|42
|28
|14
|60
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|43
|21
|22
|49
|8
|Барыс
|43
|19
|24
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|43
|16
|27
|38
|11
|Нефтехимик
|42
|17
|25
|37
|26.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|26.12
|17:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|26.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|26.12
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|26.12
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -