Нападающий «Витязя» Иван Воробьев в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1) , в котором он забросил шайбу.

— Хорошая игра, было много зрителей, — начал игрок. — Обоюдно острая вышла игра, на обилие шайб это, конечно, не повлияло, но все равно было много опасных и ярких моментов.

— Первый раз в этом сезоне обыграли ЦСКА. Что-то изменили в подходе к сопернику?

— Особо ничего не меняли. За счет правильных действий получили такой результат. Хоккей такая игра: сегодня ты можешь проиграть 0:10, а завтра выиграть 1:0.

— Как игралось в связке с Цицюрой?

— Давно играем и друг друга понимаем, много общаемся. Хотим играть в яркий хоккей, больше играть с шайбой.

— В ЦСКА в раздевалке висит бумага со штрафами. Есть ли такое у вашей команды?

— У нас есть только штрафы за незабитые голы. Сегодня я не забил еще две шайбы — попал на штраф.

«Витязь» (47 очков) прервал серию из трех поражений подряд, но продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ.

Анна Бирюкова