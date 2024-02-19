Иван Воробьев — о победе над ЦСКА: «За счет правильных действий получили такой результат»
Нападающий «Витязя» Иван Воробьев в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1), в котором он забросил шайбу.
— Хорошая игра, было много зрителей, — начал игрок. — Обоюдно острая вышла игра, на обилие шайб это, конечно, не повлияло, но все равно было много опасных и ярких моментов.
— Первый раз в этом сезоне обыграли ЦСКА. Что-то изменили в подходе к сопернику?
— Особо ничего не меняли. За счет правильных действий получили такой результат. Хоккей такая игра: сегодня ты можешь проиграть 0:10, а завтра выиграть 1:0.
— Как игралось в связке с Цицюрой?
— Давно играем и друг друга понимаем, много общаемся. Хотим играть в яркий хоккей, больше играть с шайбой.
— В ЦСКА в раздевалке висит бумага со штрафами. Есть ли такое у вашей команды?
— У нас есть только штрафы за незабитые голы. Сегодня я не забил еще две шайбы — попал на штраф.
«Витязь» (47 очков) прервал серию из трех поражений подряд, но продолжает замыкать таблицу Западной конференции КХЛ.
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