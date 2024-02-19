Ярославский «Локомотив» и ДоброFON провели благотворительную акцию для детей
Благотворительная программа ДоброFON компании FONBET совместно с клубом Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» провели благотворительную акцию для подопечных фонда «Люди-Маяки». Этот фонд осуществляет поддержку детям и взрослым с генетическими и орфанными заболеваниями.
В начале недели ярославский клуб пригласил детей на экскурсию по арене и открытую тренировку основной команды, где они сумели познакомиться с игроками, а затем — на игру с «Салаватом Юлаевым», которая состоялась 17 февраля.
В рамках акции «Важен каждый» ДоброFON умножил количество зрителей матча КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» на 100 и полученную сумму в 733 300 рублей направил в фонд «Люди-Маяки» для приобретения веноискателей для региональных больниц.
Благотворительный чек фонду вручил Степан Никулин, один из ключевых игроков «Локомотива» в феврале и автор второй шайбы в этом матче. Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославского клуба.
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