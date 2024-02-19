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Сегодня, 22:25

Ярославский «Локомотив» и ДоброFON провели благотворительную акцию для детей

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Степан Никулин.

Благотворительная программа ДоброFON компании FONBET совместно с клубом Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» провели благотворительную акцию для подопечных фонда «Люди-Маяки». Этот фонд осуществляет поддержку детям и взрослым с генетическими и орфанными заболеваниями.

В начале недели ярославский клуб пригласил детей на экскурсию по арене и открытую тренировку основной команды, где они сумели познакомиться с игроками, а затем — на игру с «Салаватом Юлаевым», которая состоялась 17 февраля.

В рамках акции «Важен каждый» ДоброFON умножил количество зрителей матча КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» на 100 и полученную сумму в 733 300 рублей направил в фонд «Люди-Маяки» для приобретения веноискателей для региональных больниц.

Благотворительный чек фонду вручил Степан Никулин, один из ключевых игроков «Локомотива» в феврале и автор второй шайбы в этом матче. Сама встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославского клуба.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 65 41 24 89
2 Авангард 64 42 22 88
3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 65 26 39 66
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 65 45 20 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 64 35 29 78
6 Торпедо 65 34 31 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 65 20 45 47
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24.02
19.02 17:00
Металлург Мг – Ак Барс
 2 : 1
19.02 19:30
Динамо М – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
19.02 19:30
ЦСКА – Витязь
 1 : 2
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