«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в столице 19 февраля и завершилась победой хозяев в овертайме — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Команды открыли счет только в третьем периоде. За гостей в основное время гол забил Глеб Кузьмин, у бело-голубых отличился Егор Петухов. В овертайме заброшенной шайбой отметился Даниил Пыленков.