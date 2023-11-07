Сошников — о победе над ЦСКА: «В первую очередь работаем на команду, затем — на себя»
Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал победу над ЦСКА (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В этой встрече форвард забросил одну шайбу.
— Начали хорошо, потом уже играли не по счету, но играли правильно. Был смещен акцент в сторону тактики скорее, нежели личной статистики и количества заброшенных шайб.
— Казалось, что ЦСКА после предыдущего проигрыша «Ладе» будет настроен очень серьезно. Какие эмоции после победы?
— Я думаю дело не в том, что ЦСКА где-то плохо сыграл, а мы сегодня просто сыграли как надо. Было заметно, что им тяжело было создавать моменты в обороне.
— Что касается «Лады» — были удивлены, что они обыграли ЦСКА?
— Я думаю, что «Лада» уже ни для кого не сюрприз. Знаю, что команда хорошая, не просто так на первом месте идут.
— Вообще рассчитывали на такой ход матча? Все-таки ЦСКА сильный соперник, несмотря на то, что вы обгоняете по очкам?
— Ни на что не рассчитывали, если честно, просто выходили играть в полную силу.
— Что касается вашего гола, ждали пас от Марушева?
— Ждал передачу от Максима. Повезло пройти через всю зону, а там уже техника сыграла свою роль. Рад, что получилось забросить.
— Какой отрезок матча можете выделить?
— Тяжело выделить какой-то момент, потому что играли весь матч в равном темпе. В обороне сегодня держались достойно, создавали хорошие моменты. Конечно Фукале сегодня нам очень помог, нельзя о нем забывать.
— В этом матче забросили шайбу, в прошлом отметились дублем. Стали обращать внимание на статистику, учитывая то, как вы набираете по очкам?
— Не думаю вообще сильно о статистике. Для меня главное — это результат команды. То, что я сейчас набираю очки, также заслуга всего коллектива. Мы стараемся работать, в первую очередь, на команду, затем — на себя.
— Ваш план на следующий матч?
— Выходить играть, показывать свой лучший хоккей.
«Трактор» (34 очка) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ после 28 игр. ЦСКА (30) после 27 матчей идет пятым на «Западе».
(Анна Бирюкова)
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|29
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|13
|14
|29
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|16
|26
|11
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|29
|8
|21
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|12
|Адмирал
|24
|6
|18
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|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
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|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
|7.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|0 : 3
|7.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сочи
|3 : 1
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|0 : 4