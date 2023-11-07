Сошников — о победе над ЦСКА: «В первую очередь работаем на команду, затем — на себя»

Нападающий «Трактора» Никита Сошников прокомментировал победу над ЦСКА (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В этой встрече форвард забросил одну шайбу.

— Начали хорошо, потом уже играли не по счету, но играли правильно. Был смещен акцент в сторону тактики скорее, нежели личной статистики и количества заброшенных шайб.

— Казалось, что ЦСКА после предыдущего проигрыша «Ладе» будет настроен очень серьезно. Какие эмоции после победы?

— Я думаю дело не в том, что ЦСКА где-то плохо сыграл, а мы сегодня просто сыграли как надо. Было заметно, что им тяжело было создавать моменты в обороне.

— Что касается «Лады» — были удивлены, что они обыграли ЦСКА?

— Я думаю, что «Лада» уже ни для кого не сюрприз. Знаю, что команда хорошая, не просто так на первом месте идут.

— Вообще рассчитывали на такой ход матча? Все-таки ЦСКА сильный соперник, несмотря на то, что вы обгоняете по очкам?

— Ни на что не рассчитывали, если честно, просто выходили играть в полную силу.

— Что касается вашего гола, ждали пас от Марушева?

— Ждал передачу от Максима. Повезло пройти через всю зону, а там уже техника сыграла свою роль. Рад, что получилось забросить.

— Какой отрезок матча можете выделить?

— Тяжело выделить какой-то момент, потому что играли весь матч в равном темпе. В обороне сегодня держались достойно, создавали хорошие моменты. Конечно Фукале сегодня нам очень помог, нельзя о нем забывать.

— В этом матче забросили шайбу, в прошлом отметились дублем. Стали обращать внимание на статистику, учитывая то, как вы набираете по очкам?

— Не думаю вообще сильно о статистике. Для меня главное — это результат команды. То, что я сейчас набираю очки, также заслуга всего коллектива. Мы стараемся работать, в первую очередь, на команду, затем — на себя.

— Ваш план на следующий матч?

— Выходить играть, показывать свой лучший хоккей.

«Трактор» (34 очка) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ после 28 игр. ЦСКА (30) после 27 матчей идет пятым на «Западе».

(Анна Бирюкова)