«Лучше Варум и Губин, чем «бум-бум» по голове». Лидер «Трактора» — о музыкальных предпочтениях

Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов в интервью «СЭ» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

— Кто включает музыку у вас в раздевалке? Я сегодня слышал Варум, Губина, Фриске.

— Лучше пускай, наоборот, Варум с Губиным поют, чем это «бум-бум» по голове бьет. Тертышный у нас вроде рядом с колонкой сидит, у него спросите.

— А любите английский рэп?

— Конечно, 50 Cent, Эминем, Jay-Z, Snoop Dogg, еще Боб Марли иногда заходит.