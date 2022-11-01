Нападающий «Торпедо» Кручинин забил «Витязю» на 9-й секунде матча

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

Кручинин стал автором самой быстрой шайбы в истории «Торпедо» в КХЛ.

В матче с «Витязем» он отличился на 9-й секунде и превзошел достижение Павла Брендла (00:11), которое было установлено 14 лет назад — 30 октября 2008 года.