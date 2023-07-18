«Динамо» намекнуло на подписание Гусева
«Динамо» опубликовало видео в Telegram-канале с намеком на подписание нападающего Никиты Гусева. Ранее об этом сообщал «СЭ».
Гусев находится в статусе неограниченно свободного агента по истечении контракта со СКА. 31-летний российский хоккеист покинул клуб из Санкт-Петербурга 30 апреля.
В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.
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