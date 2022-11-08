Заседа: «Честно говоря, не слежу за личной статистикой, мне гораздо важнее, чтобы команда побеждала»
Нападающий «Спартака» Матвей Заседа поделился мнением о своем прогрессе в этом сезоне.
«Нет никакого секрета. Ничего нового не произошло, просто тренировался, и все пришло, все полетело.
Знаете, я очень рад, что играю в «Спартаке», что у меня столько игрового времени, а на остальное я не смотрю. Честно говоря, не слежу за личной статистикой, мне гораздо важнее, чтобы команда побеждала, а тренерский штаб и партнеры были во мне заинтересованы", — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Заседы.
Также он рассказал об ответственности при игре за красно-белых.
«Это великий клуб, известный по всей России, в каждом городе есть фанаты «Спартака». Я очень горд играть за эту команду, горжусь, когда надеваю свитер с эмблемой клуба. А повышенная ответственность только подбадривает и придает сил, когда с тобой столько людей, которые за тебя переживают. Мне это только нравится», — добавил 23-летний нападающий.
Заседа стал игроком «Спартака» в октябре 2021 года. В текущем сезоне хоккеист провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 7 шайб и сделал 3 результативные передачи. На данный момент Заседа делит звание лучшего снайпера команды с Александром Хохлачевым.
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|8.11
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|2 : 1
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Адмирал – СКА
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Северсталь – Автомобилист
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