Заседа: «Честно говоря, не слежу за личной статистикой, мне гораздо важнее, чтобы команда побеждала»

Нападающий «Спартака» Матвей Заседа поделился мнением о своем прогрессе в этом сезоне.

«Нет никакого секрета. Ничего нового не произошло, просто тренировался, и все пришло, все полетело.

Знаете, я очень рад, что играю в «Спартаке», что у меня столько игрового времени, а на остальное я не смотрю. Честно говоря, не слежу за личной статистикой, мне гораздо важнее, чтобы команда побеждала, а тренерский штаб и партнеры были во мне заинтересованы", — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Заседы.

Также он рассказал об ответственности при игре за красно-белых.

«Это великий клуб, известный по всей России, в каждом городе есть фанаты «Спартака». Я очень горд играть за эту команду, горжусь, когда надеваю свитер с эмблемой клуба. А повышенная ответственность только подбадривает и придает сил, когда с тобой столько людей, которые за тебя переживают. Мне это только нравится», — добавил 23-летний нападающий.

Заседа стал игроком «Спартака» в октябре 2021 года. В текущем сезоне хоккеист провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 7 шайб и сделал 3 результативные передачи. На данный момент Заседа делит звание лучшего снайпера команды с Александром Хохлачевым.