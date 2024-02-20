Цыплаков — об интересе клубов НХЛ: «Нет смысла сейчас что-то мусолить»
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов НХЛ. Ранее сообщалось, что «Торонто» входит в число нескольких команд, заинтересованных в игроке.
«Просто нет смысла сейчас что-то мусолить и обсуждать эту тему. Идет сезон — надо о нем думать. Лично я как-то не заостряю внимание на этих слухах. Чувствую себя нормально и не задумываюсь об этой шумихе. Мне кажется, хуже играть я не стал после появления этих слухов. Стараюсь продолжать выполнять установку тренера и помогать команде побеждать. Буду делать это и дальше. Говорили ли что-то на эту тему Алексей Жамнов, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук? Сказали обычные слова, что нужно думать об игре, тренировках, не снижать требования к себе. И не обращать внимания на слухи. Именно это стараюсь делать», — приводят «Известия» слова Цыплакова.
В текущем сезоне 25-летний хоккеист сыграл 62 матча и набрал 47 (31+16) при показателе полезности «+16».
Ранее стало известно, что «Торонто Мэйпл Лифс» входит в число нескольких команд НХЛ, заинтересованных в подписании Максима Цыплакова.
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