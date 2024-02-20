Нападающий «Спартака» Цыплаков: «Нет никаких опасений относительно предстоящих серий плей-офф»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков ответил на вопрос, доволен ли он качеством игры команды перед плей-офф КХЛ.

«Вполне. Да, мы проиграли две последних встречи — «Северстали» (2:4) и «Ак Барсу» (0:3). Но я считаю, что мы в хорошем состоянии подходим к плей-офф. Матч с тем же «Ак Барсом» всего второй у нас в этом сезоне, в котором мы не забросили ни одной шайбы. То есть из прошедших 65 матчей только в двух не смогли забить. Да и в них мы создавали хорошие моменты, надо было просто их реализовывать. Так что нет никаких опасений относительно предстоящих серий. Просто мы должны играть в свой хоккей — уверенно и грамотно контролировать площадку, работать с шайбой и забивать голы», — приводят «Известия» слова Цыплакова.

В этом регулярном чемпионате 25-летний форвард набрал 47 (31+16) очков в 62 матчах.