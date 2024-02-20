Нападающий «Спартака» Цыплаков: «Нет никаких опасений относительно предстоящих серий плей-офф»
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков ответил на вопрос, доволен ли он качеством игры команды перед плей-офф КХЛ.
«Вполне. Да, мы проиграли две последних встречи — «Северстали» (2:4) и «Ак Барсу» (0:3). Но я считаю, что мы в хорошем состоянии подходим к плей-офф. Матч с тем же «Ак Барсом» всего второй у нас в этом сезоне, в котором мы не забросили ни одной шайбы. То есть из прошедших 65 матчей только в двух не смогли забить. Да и в них мы создавали хорошие моменты, надо было просто их реализовывать. Так что нет никаких опасений относительно предстоящих серий. Просто мы должны играть в свой хоккей — уверенно и грамотно контролировать площадку, работать с шайбой и забивать голы», — приводят «Известия» слова Цыплакова.
В этом регулярном чемпионате 25-летний форвард набрал 47 (31+16) очков в 62 матчах.
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|40
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|Ак Барс
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|39
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|80
|5
|Автомобилист
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|Трактор
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|Барыс
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|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|20.02
|15:30
|
Сибирь – Лада
|- : -
|20.02
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|- : -
|20.02
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|20.02
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|20.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -