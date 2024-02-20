«Сибирь» дома в Новосибирске 20 февраля примет тольяттинскую «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «Сибирь-Арены» начнется в 15.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию поединка «Сибирь» — «Лада» покажут зрителям с подпиской на сервис Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 15.20 мск. Игру также можно будет посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Сибирь» — «Лада» с помощью матч-центра «СЭ».

«Сибирь» с 62 очками находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 64 матчей. «Лада» главного тренера Олега Браташа идет на седьмой строчке с 72 баллами после 64 встреч. Команда из Тольятти вышла в плей-офф КХЛ.

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