Нападающий «Спартака» Морозов — о возвращении после травмы: «Думал, что будет хуже»
Морозов отреагировал на возвращение в состав «Спартака» после травмы
Нападающий «Спартака» Иван Морозов, не игравший с 16 ноября 2023 года из-за травмы, после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2) поделился эмоциями от возвращения в состав.
— Только положительные эмоции от возвращения, партнеры подбадривают, — начал форвард. — Вошел в игру хорошо, готов физически. Думал, будет хуже. Первый период отлично себя чувствовал. Во втором немного поднаелся, переиграл немного. Хорошо играли сегодня, много моментов создали, где-то реализация подвела.
— Вас очень тепло встретили болельщики.
— Приятно, конечно, когда долго не играешь. Когда болельщики так тепло встречают, хочется для них играть и создавать моменты.
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2.02
3.02
|29.01
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|7 : 6
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|1 : 2
|29.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|3 : 2
|29.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|3 : 0
|29.01
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|1 : 2
|29.01
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
|2 : 4
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