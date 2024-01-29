Морозов отреагировал на возвращение в состав «Спартака» после травмы

Нападающий «Спартака» Иван Морозов, не игравший с 16 ноября 2023 года из-за травмы, после матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2) поделился эмоциями от возвращения в состав.

— Только положительные эмоции от возвращения, партнеры подбадривают, — начал форвард. — Вошел в игру хорошо, готов физически. Думал, будет хуже. Первый период отлично себя чувствовал. Во втором немного поднаелся, переиграл немного. Хорошо играли сегодня, много моментов создали, где-то реализация подвела.

— Вас очень тепло встретили болельщики.

— Приятно, конечно, когда долго не играешь. Когда болельщики так тепло встречают, хочется для них играть и создавать моменты.