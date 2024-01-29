Дарьин: «На каждый матч нужно настраиваться как на последний»
Нападающий «Витязя» Александр Дарьин поделился эмоциями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:1), в котором забросил шайбу.
— Хорошая игра с очень сильным соперником, — начал игрок. — Мы серьезно готовились, в нашем положении на каждый матч нужно настраиваться как на последний.
— Игра в третьем периоде полностью поменяла исход матча. Что-то изменилось в тренерской установке?
— У нас нет никакой установки другой если так можно сказать. На каждый матч мы выходим с одним планом — играть активно, агрессивно, стараться владеть инициативой, а не отбиваться. В третьем периоде получилось создать опасность своей игрой. Поэтому забили гол и дальше удвоили результат.
— Несмотря на победу, присутствует грусть, что больше нет шансов побороться за место в плей-офф?
— Лично я стараюсь об этом не думать. Выхожу на каждую игру с задачей показывать хороший хоккей.
— Что можете сказать об игре Дорожко сегодня?
— Очень нравится как вратарь. Порой вытворяет такие вещи, не характерные для многих вратарей. Благодаря ему была и сегодняшняя победа, и многие другие.
«Динамо» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. Клуб из Балашихи прервал серию из трех поражений подряд и с 43 очками занимает последнее, 11-е место, на «Западе».
Анна Бирюкова
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|29.01
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Динамо М – Витязь
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