Форвард «Сочи» Хафизов: «Мы должны порадовать своих болельщиков. Мы в долгу перед ними за прошедший сезон»
Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов подвел итоги матча регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против СКА (5:6 ОТ).
— Ожидали ли, что поведете 5:2? Вы забросили в большинстве, но почему потом пропустили 4 подряд?
— Считаю, провели хорошие контратаки в первом периоде. Да и в целом, в принципе, хорошо сдерживали натиск СКА 50 минут. Но в концовке встречи сказалось мастерство соперника, — приводит Metaratings.ru слова Хафизова.
— Что изменилось с приходом нового главного тренера? Что привнес Дмитрий Кокорев, сменивший Сергея Светлова?
— Стали играть в более агрессивный, вертикальный хоккей. С места отбора стараемся сразу двигать шайбу вперед. Больше нацелены на давление, так называемый форчек. Плюс поменяли игру в средней зоне.
— Впереди два оставшихся матча регулярки с «Северсатлью» и «Куньлунем». Какие ожидания и мотивация?
— Мотивация хорошо закончить сезон. Всегда запоминаются последние игры. И мы должны порадовать своих болельщиков. Мы в долгу перед ними за прошедший сезон.
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Запада. Команда набрала 28 очков в 66 встречах и лишилась шансов на попадание в плей-офф.
Хафизов в текущем сезоне провел 36 матчей за «Сочи», забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|66
|9
|57
|28
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -