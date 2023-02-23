Форвард «Сочи» Хафизов: «Мы должны порадовать своих болельщиков. Мы в долгу перед ними за прошедший сезон»

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов подвел итоги матча регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против СКА (5:6 ОТ).

— Ожидали ли, что поведете 5:2? Вы забросили в большинстве, но почему потом пропустили 4 подряд?

— Считаю, провели хорошие контратаки в первом периоде. Да и в целом, в принципе, хорошо сдерживали натиск СКА 50 минут. Но в концовке встречи сказалось мастерство соперника, — приводит Metaratings.ru слова Хафизова.

— Что изменилось с приходом нового главного тренера? Что привнес Дмитрий Кокорев, сменивший Сергея Светлова?

— Стали играть в более агрессивный, вертикальный хоккей. С места отбора стараемся сразу двигать шайбу вперед. Больше нацелены на давление, так называемый форчек. Плюс поменяли игру в средней зоне.

— Впереди два оставшихся матча регулярки с «Северсатлью» и «Куньлунем». Какие ожидания и мотивация?

— Мотивация хорошо закончить сезон. Всегда запоминаются последние игры. И мы должны порадовать своих болельщиков. Мы в долгу перед ними за прошедший сезон.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Запада. Команда набрала 28 очков в 66 встречах и лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Хафизов в текущем сезоне провел 36 матчей за «Сочи», забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи.