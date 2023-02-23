Форвард «Адмирала» Гутик считает, что команда может обыграть любого соперника в плей-офф
Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик поделился мнением об игре с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ (2:0).
«Считаю, что неплохо сыграли. Был хороший настрой, сыграли на результат. В принципе, стабильно играли в каждом периоде, но не без ошибок. Конечно, завтра разберем эту игру и будем готовиться дальше», — приводит Metaratings.ru слова Гутика.
Также он рассказал, в каком состоянии команда подходит к плей-офф.
«Наша команда весь сезон находится в одном рабочем состоянии. Поэтому в таком же режиме подойдем и к плей-офф. Уже ждем с нетерпением первые матчи. Верим друг в друга, а это, я считаю, самое главное. Нам без разницы с кем играть, будем отталкиваться от своей игры. Считаю, что можем обыграть любого соперника», — добавил хоккеист.
«Адмирал» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|66
|42
|24
|89
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|66
|9
|57
|28
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|66
|38
|28
|83
|3
|Сибирь
|66
|38
|28
|83
|4
|Сал. Юлаев
|66
|36
|30
|82
|5
|Автомобилист
|66
|36
|30
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -