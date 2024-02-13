Нападающий СКА Воробьев — о матче на новой арене: «Поначалу было волнение»

Нападающий СКА Михаил Воробьев считает, что волнение, связанное с первым матчем на «СКА Арене», мешало хоккеистам команды на первых минутах игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (8:1).

«Поначалу было волнение все равно. Такая большая арена, столько зрителей пришло... А потом, когда началась игра и трибуны погнали нас вперед, будто оковы спали. Забили, игра пошла. Думаю, это значимая дата в истории СКА. Все запомнят матч — не только игроки, но и зрители, судьи, высокие гости. Все вошли в историю. Нам главное, чтобы наши болельщики приходили и поддерживали нас. Чем больше их будет, тем лучше. Мы всегда стараемся их радовать. Нам без разницы, где играть перед своими болельщиками, главное, приносить им хорошие эмоции», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».

«СКА Арена» рассчитана на 21 500 посадочных мест. По информации пресс-службы армейцев, на матче с «Сочи» на трибунах собралось максимальное количество зрителей.