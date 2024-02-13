Василий Глотов: «В КХЛ — разные площадки, трудно приспособиться»

Форвард СКА Василий Глотов рассказал о трудностях, которые возникли в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (8:1) на «СКА Арене».

«Первый период был очень сложный. Нужно было войти в ритм, почувствовать лед. Со второго получше стало. В третьем вообще все красиво. Каждый игрок СКА сегодня был лучший. Пусть не сразу, но «почувствовали» арену. Конечно, фактор площадки играет роль. В КХЛ вообще разные арены, надо приспосабливаться. Приезжаешь в Нижний Новгород — там огромная площадка. Приезжаешь во Владивосток — очень маленькая. Тяжело вот так перестраиваться. Хочется единого стандарта. Но это не от меня зависит. Я контролирую то, что могу», — приводит слова Глотова «РБ Спорт».

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 87 очков в 62 матчах.