Новиков разобрал момент с повреждением форварда СКА Толчинского

Заслуженный тренер России Юрий Новиков разобрал момент с повреждением форварда СКА Сергея Толчинского, случившийся в матче «Авангард» — СКА.

«Возьмем пример Сергея Толчинского. Конечно, хоккей — травмоопасный вид спорта. Прилететь может откуда угодно. Но игрок должен думать быстрее соперника. Он должен как можно быстрее убегать у борта, ставить плечо. Мне, молодому тренеру, объясняли, что к шайбе у борта нужно подходить не по прямой, а по касательной. Тогда у тебя будет лишнее пространство. И ни в коем случае нельзя ставить спину у борта», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

После силового приема форварда «Авангарда» Никиты Холодилина в конце второго периода игрок СКА не смог самостоятельно покинуть лед, его увели в раздевалку.