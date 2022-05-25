Мичков: «Предстоит много работы, чтобы годы до Олимпиады не прошли мимо»

Нападающий СКА Мичков считает, что ему рано говорить о месте в сборной России

Нападающий СКА Матвей Мичков прокомментировал слава главного тренер сборной России Алексея Жамнова о том, что он мог бы войти в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине, если бы не пандемия.

Сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр, проиграв в финале команде Финляндии со счетом 1:2.

«Тренеру виднее, — приводит слова Мичкова РИА «Новости Спорт». — Если было принято такое решение, то так оно и должно быть. Сборная России выиграла серебро, молодцы! Моя задача — подготовиться к следующему турниру, чтобы там уже претендовать на золото. Предстоит много работы, чтобы годы до Олимпиады не прошли мимо».

В прошедшем сезоне 17-летний россиянин в составе петербургского клуба «СКА-1946» выиграл Кубок Харламова (МХЛ).