Нападающий "Сибири" Первушин пропустит месяц из-за травмы верхней части тела

Форвард "Сибири" Владимир Первушин выбыл из строя минимум на месяц из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный Твиттер новосибирского клуба.

В текущем сезоне Первушин сыграл в 42 матчах, в которых забросил 6 шайб и отдал 4 голевых передачи при показателе полезности "+2". Это его лучшая результативность, начиная сезона-2011/12.