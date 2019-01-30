Нападающий "Сибири" Первушин пропустит месяц из-за травмы верхней части тела

Форвард "Сибири" Владимир Первушин выбыл из строя минимум на месяц из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный Твиттер новосибирского клуба.
В текущем сезоне Первушин сыграл в 42 матчах, в которых забросил 6 шайб и отдал 4 голевых передачи при показателе полезности "+2". Это его лучшая результативность, начиная сезона-2011/12.
😔😔😔Первушин выбыл на месяц– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 30 января 2019 г.
Вчера во время матча с "Барысом" нападающий "Сибири" Владимир Первушин получил повреждение верхней части тела.
Медицинское обследование показало, что на восстановление хоккеисту потребуется минимум месяц. pic.twitter.com/sKfHu0nEQj
Дополнительная информация
Загрузка...