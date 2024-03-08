Даниил Аймурзин о вылете «Северстали» от «Спартака» в первом раунде: «Нет никаких эмоций»

Нападающий «Северстали» Даниил Аймурзин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

В пятницу, 8 марта череповчане уступили красно-белым (1:5) и проиграли серию со счетом 1-4.

— Нет никаких эмоций, какие тут могут быть эмоции? Проиграли 1-4 в серии. Играли не в тот хоккей, в который хотели. Поражение есть поражение.

— В чем видите причины того, что не смогли показать тот хоккей, который хотели?

— Да нам нарисовали все, что мы должны были сделать. Не хочется списывать все на молодость, конечно, какая разница? Мы должны были забивать больше и пропускать меньше.

— Какой настрой был у команды на сегодняшнюю игру?

— Мы планировали вернуть серию в Череповец, спокойно там забирать игру и провести седьмой матч. Значит, должно было случиться так, как случилось.

— Как оцените сезон в принципе?

— Я — максималист, так что скажу, что могло быть и лучше. Есть куда стремиться и расти. Хороший период был для команды в феврале, когда мы всех обыгрывали. Должны были подходить к плей-офф. Первые 3 матча провели хорошо, а потом начали сыпаться.

— Можем ли мы сказать, что вы сделали хороший задел на следующий сезон? Все-таки «Северсталь» — самая молодая команда в лиге.

— Могли и побольше матчей сыграть, чтобы побольше опыта было. Действительно, это опыт. Насколько я знаю, у многих на следующий год контракты, будем играть получше, поуверенней. На самом деле, я очень горд за команду, за пацанов, которые на протяжении всего сезона показывали тот атакующий хоккей, который всем нравится. Были взлеты, были падения, но я действительно горд за команду, за тренерский штаб, всю организацию. И огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас.

— У вас сложилось хорошее сочетание с Кириллом Пилипенко и Михаилом Ильиным, большую часть шайб в этом плей-офф забросили именно вы.

— С Кириллом мы с начала сезона играем, Мишу поставили позже. Ильин — хороший молодой игрок, который показывает зрелый хоккей. Приятно было с ребятами играть. Кирилл — мастер, нашей задачей было доставлять ему шайбу, он ее клал в девятку. Мы просто делали то, что нам говорили, и придумывали что-то свое.

— ЦСКА и «Ак Барс» сегодня завершили сезон. Что думаете по этому поводу?

— Наконец-то «Локомотив» выиграл, и «Автомобилист» показал, наверное, то, что от него ждали в начале сезона. Оба клуба заслуженно прошли дальше.

Во второй раунд плей-офф КХЛ, помимо «Спартака», вышли «Автомобилист» и «Локомотив».