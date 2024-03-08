Даниил Аймурзин о вылете «Северстали» от «Спартака» в первом раунде: «Нет никаких эмоций»
Нападающий «Северстали» Даниил Аймурзин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака».
В пятницу, 8 марта череповчане уступили красно-белым (1:5) и проиграли серию со счетом 1-4.
— Нет никаких эмоций, какие тут могут быть эмоции? Проиграли 1-4 в серии. Играли не в тот хоккей, в который хотели. Поражение есть поражение.
— В чем видите причины того, что не смогли показать тот хоккей, который хотели?
— Да нам нарисовали все, что мы должны были сделать. Не хочется списывать все на молодость, конечно, какая разница? Мы должны были забивать больше и пропускать меньше.
— Какой настрой был у команды на сегодняшнюю игру?
— Мы планировали вернуть серию в Череповец, спокойно там забирать игру и провести седьмой матч. Значит, должно было случиться так, как случилось.
— Как оцените сезон в принципе?
— Я — максималист, так что скажу, что могло быть и лучше. Есть куда стремиться и расти. Хороший период был для команды в феврале, когда мы всех обыгрывали. Должны были подходить к плей-офф. Первые 3 матча провели хорошо, а потом начали сыпаться.
— Можем ли мы сказать, что вы сделали хороший задел на следующий сезон? Все-таки «Северсталь» — самая молодая команда в лиге.
— Могли и побольше матчей сыграть, чтобы побольше опыта было. Действительно, это опыт. Насколько я знаю, у многих на следующий год контракты, будем играть получше, поуверенней. На самом деле, я очень горд за команду, за пацанов, которые на протяжении всего сезона показывали тот атакующий хоккей, который всем нравится. Были взлеты, были падения, но я действительно горд за команду, за тренерский штаб, всю организацию. И огромное спасибо болельщикам, которые поддерживали нас.
— У вас сложилось хорошее сочетание с Кириллом Пилипенко и Михаилом Ильиным, большую часть шайб в этом плей-офф забросили именно вы.
— С Кириллом мы с начала сезона играем, Мишу поставили позже. Ильин — хороший молодой игрок, который показывает зрелый хоккей. Приятно было с ребятами играть. Кирилл — мастер, нашей задачей было доставлять ему шайбу, он ее клал в девятку. Мы просто делали то, что нам говорили, и придумывали что-то свое.
— ЦСКА и «Ак Барс» сегодня завершили сезон. Что думаете по этому поводу?
— Наконец-то «Локомотив» выиграл, и «Автомобилист» показал, наверное, то, что от него ждали в начале сезона. Оба клуба заслуженно прошли дальше.
Во второй раунд плей-офф КХЛ, помимо «Спартака», вышли «Автомобилист» и «Локомотив».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1