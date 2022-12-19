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Сегодня, 20:11

Форвард «Салавата Юлаева» Пустозеров — о поражении от «Авангарда»: «Они были лучше нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Матч получился тяжелым, долго не играли из-за паузы, нужно было время вкатиться в игру. Они были лучше нас, поэтому мы проиграли. Из-за паузы немного потерялся игровой ритм, но все находятся в одинаковых условиях. Было время потренироваться и поработать, нужно возвращаться в игровой ритм, с которым мы можем побеждать. Нас ждут тяжелые матчи с «Амуром» и «Адмиралом». Отличные команды в этом сезоне, легко с ними не будет. Надо готовиться и забирать свои очки.

— Что стало ключевым моментом в матче?

— Они пробили буллиты лучше, чем мы. Если бы мы реализовали свои моменты, то не довели бы до овертайма и буллитов. Надо поработать над реализацией.

Хоккей
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
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Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
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Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
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