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Нападающий Павел Дацюк сыграет во втором матче против «Сибири»

4 марта 2020, 16:15
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Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк выйдет на лед во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири». 41-летний форвард включен в заявку команды, сообщает Twitter «Авто».

Ранее Дацюк был выведен из списка травмированных. Форвард в регулярном чемпионате провел 43 матча и набрал 22 (5+17) очка.

Новосибирцы победили 2:0 в первой игре серии до четырех побед.

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