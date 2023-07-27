Нападающий Паркер Фу продлил контракт с «Куньлунем»

Нападающий «Куньлуня» Паркер Фу продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на 3 сезона.

Паркер играет за «Куньлунь» с 2020 года. У него на счету 50 (24+26) очков в 127 матчах в КХЛ.

За сборную Китая Паркер набралось 13 матчей на Олимпиаде в Пекине и ЧМ в Загребе и Таллинне. Именно Фу стал автором первой шайбы КНР в истории зимних Игр.