Иванюк: «Для меня будет честью судить прощальный матч Зарипова»
Судья международной категории Александр Иванюк рассказал, что его пригласили судить прощальный матч Даниса Зарипова.
«Матч будут судить я, Вячеслав Буланов и вроде бы Алексей Анисимов. Очень приятно, что Данис вспомнил про меня. Для меня будет честью судить его прощальный матч. Знаю его еще с тех пор, когда он был в детской школе. Данис уже тогда выделялся хорошим броском и хорошим катанием. Он видел поле, грамотно вел игру и сам мог забить», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».
9 августа в Казани Зарипов организует прощальный гала-матч. На мероприятие приглашены Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и другие известные игроки.
Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России. В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -