Иванюк: «Для меня будет честью судить прощальный матч Зарипова»

Судья международной категории Александр Иванюк рассказал, что его пригласили судить прощальный матч Даниса Зарипова.

«Матч будут судить я, Вячеслав Буланов и вроде бы Алексей Анисимов. Очень приятно, что Данис вспомнил про меня. Для меня будет честью судить его прощальный матч. Знаю его еще с тех пор, когда он был в детской школе. Данис уже тогда выделялся хорошим броском и хорошим катанием. Он видел поле, грамотно вел игру и сам мог забить», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

9 августа в Казани Зарипов организует прощальный гала-матч. На мероприятие приглашены Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и другие известные игроки.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России. В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.